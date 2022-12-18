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الأحد، 18-12-2022 07:38 م

الحكومة تستثني الفوسفات من قرار تحديد المعادن الاستراتيجيَّة

مبنى رئاسة الوزراء


الوكيل الاخباري - قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على استثناء الفوسفات الذي يدخل في الصِّناعات التحويليَّة المحليَّة القائمة أو المنوي إقامتها من قراره السَّابق المتضمِّن تحديد المعادن الاستراتيجيَّة.

ويأتي القرار لغايات دعم الصِّناعات المحليَّة وتشجيعها، ونظراً للطَّلبات الكثيرة المقدَّمة إلى وزارة الطَّاقة والثَّروة المعدنيَّة من شركات محليَّة لمنحها رُخص تنقيب وتعدين عن خامات الفوسفات لغايات استغلاله في صناعاتها التحويليَّة القائمة أو المنوي إقامتها.

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