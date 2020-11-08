الحكومة تستثني قطاعات من الحظر الشامل - اسماء

الوكيل الاخباري -

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أعلنت الحكومة، مساء الأحد، في بلاغ لها صادر عبر الجريدة الرسمية، عن عدة قطاعات مستثناة، من قرار الحظر الشامل، الذي سيفرض عقب انتهاء العملية الانتخابية الثلاثاء.واستثنت الحكومة، من بلاغ الحظر الشامل كل من:القطاعات الحكومية التي تتطلب طبيعة عملها خلاف ذلك، والتي يتم تحديدها من قبل الوزير المختص.القطاع الصحي العام والخاص بكامله.موظفين الهيئة المستقلة للانتخاب.رؤساء وأعضاء وكوادر لجان الانتخاب في الميدان.المراقبين المحليين والدوليين.المرشحين لعضوية مجلس النواب التاسع عشر.مندوبي القوائم.الإعلاميين والصحفيين.