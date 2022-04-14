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الخميس، 14-04-2022 01:53 م

الحكومة تسعى لتأسيس شركة أردنية متخصصة بالغاز الطبيعي

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الوكيل الإخباري - كشف وزير الطاقة صالح الخرابشة، أن العمل جارٍ الآن على دراسة تأسيس شركة أردنية متخصصة بالغاز الطبيعي. 

وبيّن الخرابشة، أن الترتيب يتضمن أن تتولى الشركة مسؤولية عقود الغاز الطبيعي من شركة الكهرباء الوطنية وبما يضمن تنويع مصادر الغاز الطبيعي وتنويع استخداماته في مختلف القطاعات. 

واوضح ان الهدف من ذلك خفض كلف الطاقة وتخفيض الانبعاثات الناتجة عن استخدام الوقود الثقيل في بعض الصناعات.

ونوه إلى أنه سيتم تعزيز العمل على تطوير استغلال المصادر المحلية من النفط والغاز مع الاعتماد على الكوادر الوطنية، كما سيجري العمل على تنويع مصادره باستقطاب الشركات العالمية للاستثمار في مجال التنقيب عن الغاز في المناطق المفتوحة للإستكشاف. 

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