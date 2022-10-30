الحكومة تسمح للبلديات بتأجيل استيفاء المسقّفات بحالات الانتقال للورثة

الوكيل الاخباري - قرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، السَّماح للبلديَّات بتأجيل استيفاء ضريبة الأبنية والأراضي (المسقّفات) في حالات معاملات الانتقال إلى الورثة.



ويأتي القرار لغايات التَّسهيل على المواطنين في معاملات التَّخارج والانتقال والإفراز بين الورثة، على أن يتمُّ وضعها كتحقُّقات عليهم، وأن تستوفى لاحقاً عند إجراء أيِّ معاملات ترخيص أو إقامة مشاريع أو انتقال أو بيع إلى الغير.



وكان مجلس الوزراء قد قرّر سابقاً السماح بتأجيل استيفاء عوائد التنظيم على قطع الأراضي لغايات تسهيل معاملات التخارج والانتقال والإفراز بين الورثة والشركاء، وتنشيط سوق العقار واستثمار وإعمار هذه الأراضي، على أن يتم وضع عوائد التنظيم كتحقُّقات على الورثة والشركاء، وأن تستوفى لاحقاً عند إجراء أيّ معاملات ترخيص أو إقامة مشاريع انتقال أو بيع من المالكين والورثة والشركاء إلى الغير.

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