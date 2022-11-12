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السبت، 12-11-2022 09:17 ص

الحكومة تشتري 240 ألف طن من القمح والشعير الاسبوع الحالي

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الوكيل الإخباري - كشفت بيانات وزارة الصناعة والتجارة والتموين عن شراء 240 ألف طن من القمح والشعير ، بعد أن أعلنت عن طرح عطاءين منفصلين بهذا الخصوص.

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وبحسب البيانات الصادرة عن الوزارة تتوزع كميات العطاءين بمقدار 120 ألف طن من القمح و120 ألف طن من الشعير فيما يأتي شراء هذه الكميات بهدف تعزيز مخزون المملكة بما يغطي استهلاك فترة أطول.


وحددت الوزارة، آخر موعد لاستقبال عروض عطاء القمح ظهر يوم الثلاثاء المقبل فيما سيكون آخر موعد لعطاء الشعير ظهر يوم الأربعاء المقبل.


ودعت التجار الراغبين بدخول العطاءين مراجعة الوزارة لشراء نسخة من دعوة العطاء الذي يتضمن الشروط والمواصفات مقابل 650 دينارا غير مستردة.


ويتوفر لدى المملكة مخزون من القمح يغطي استهلاك 13 شهرا واحتياطي من الشعير يغطي استهلاك 8 أشهر.

 




 

 


 

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