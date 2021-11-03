الحكومة تشدد على الالتزام في اوامر الدفاع



الوكيل الاخباري - قالت وزارة السياحة إن لجان الكشف كثفت جولاتها التفتيشية على المنشآت السياحية خاصة المنشآت التي تقدم الأرجيلة، وتم اتخاذ المقتضى القانوني بحق المخالفين الذين لم يتقيدوا بالإجراءات والشروط التي وضعتها الوزارة، ولم يلتزموا بالدليل الإرشادي الذي عممته والبروتوكولات الوقائية الصادرة من وزارة العمل.

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وشددت الوزارة في بيانها، على ضرورة التزام المنشآت السياحية والمتواجدين داخلها بأوامر الدفاع التي تنص على المحافظة على التباعد الجسدي بين الأفراد، وارتداء الكمامات، وعدم السماح لأي شخص بالدخول الا اذا كان من الاشخاص المسموح لهم بذلك وفقاً لتطبيق سند أخضر.

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