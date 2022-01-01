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الحكومة تشدد على ضرورة الالتزام بإجراءات الوقاية

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السبت، 01-01-2022 06:21 م

الحكومة تشدد على ضرورة الالتزام بإجراءات الوقاية

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الوكيل الاخباري - قال مسؤول ملف كورونا الدكتور عادل البلبيسي ان المملكة تشدد على تطبيق إجراءات الوقاية والمناعة من فيروس كورونا والتعامل مع تطورات الحالة الوبائية، حيث أصدر رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، أمر الدِّفاع رقم 35 لسنة 2021، وتم العمل به اعتباراً من صباح اليوم السبت الأول من كانون الثاني 2022. 

وبين أن المطعوم المضاد لفيروس كورونا لا يحمي من الإصابة، ولكن يحمي من الإصابة الشديدة، ويقلل من نسبة الوفيات، مؤكدا على ضرورة تلقي الجرعة الثالثة لمن أمضى 3 اشهر على تلقي الجرعة الثانية، وذلك لرفع نسبة المناعة إلى 80 بالمئة، وفاعليتها أيضا في رفع المناعة بشكل كبير ضد المتحور الجديد "أوميكرون". 

وقال الدكتور البلبيسي إن الفئة المستهدفة لتلقي الجرعة الثالثة نحو 3.5 مليون شخص، مبينا ان الوزارة تسعى لإجراء فحوصات لعدد كبير من الناس، وذلك لمعرفة مؤشرات المنحنى الوبائي، ولتطبيق أي اجراءات للمحافظة على صحة المجتمع. 

وشدد على ضرورة الالتزام بإجراءات الوقاية بلبس الكمامة وعدم التجمعات والإقبال على تلقي المطاعيم بالجرعة الأولى والثانية والثالثة، مؤكدا على ضرورة اشراك المواطن في مكافحة الوباء.

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