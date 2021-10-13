الحكومة تشدد على ضرورة التزام معاصر الزيتون في جرش بأوامر الدفاع

الوكيل الاخباري- أكد مساعد محافظ جرش لشؤون الصحة والسلامة العامة، هاني الظليفي، اليوم الأربعاء، أهمية التزام معاصر الزيتون في المحافظة بالشروط والتعليمات الصحية وتطبيق أوامر الدفاع خلال الموسم الحالي.

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وشدد الظليفي، خلال لقائه أصحاب المعاصر اليوم في دار المحافظة، على ضرورة وضع شهادة بيان على صفيحة زيت الزيتون لمنع أي حالات الغش فيها، مؤكدا أهمية أن يكون خزان جمع مادة الزيبار مطابقا للمواصفات المطلوبة.



بدورهم، أشار أصحاب معاصر الزيتون في المحافظة، البالغ عددها 15 معصرة، إلى أنهم أنهوا جميع التجهيزات المطلوبة لبدء موسم عصر الزيتون.