الأربعاء 13-10-2021
الوكيل الاخباري

انطلاق فعاليات ملتقى البترا الأول للتعليم المهني والتقني

السفير العضايلة يفتتح معرضاً في جامعة القاهرة بمناسبة مئوية الدولة

جامعة طبية ومستشفى تعليمي في العقبة بكلفة 120 مليون دينار

بعد وثيقة الجلوة.. عودة 50 شخصا إلى حي نزال

حملة لإزالة البسطات في الطفيلة

الحكومة تشدد على ضرورة التزام معاصر الزيتون في جرش بأوامر الدفاع

إنقاذ أكثر من 140 مهاجرا من قوارب متجهة إلى جزر الكناري

إجراء عملية نوعية للشفة الأرنبية في مستشفى النديم

محافظ المفرق يتفقد واقع الخدمات الطبية في مستشفى النسائية والأطفال

التربية تنفي اغلاق مدرسة جبة وتحويل التعليم فيها عن بعد

الأربعاء، 13-10-2021 04:14 م

الحكومة تشدد على ضرورة التزام معاصر الزيتون في جرش بأوامر الدفاع

WhatsApp Image 2019-11-09 at 11.56.36(1)


الوكيل الاخباري- أكد مساعد محافظ جرش لشؤون الصحة والسلامة العامة، هاني الظليفي، اليوم الأربعاء، أهمية التزام معاصر الزيتون في المحافظة بالشروط والتعليمات الصحية وتطبيق أوامر الدفاع خلال الموسم الحالي.

اضافة اعلان


وشدد الظليفي، خلال لقائه أصحاب المعاصر اليوم في دار المحافظة، على ضرورة وضع شهادة بيان على صفيحة زيت الزيتون لمنع أي حالات الغش فيها، مؤكدا أهمية أن يكون خزان جمع مادة الزيبار مطابقا للمواصفات المطلوبة.


بدورهم، أشار أصحاب معاصر الزيتون في المحافظة، البالغ عددها 15 معصرة، إلى أنهم أنهوا جميع التجهيزات المطلوبة لبدء موسم عصر الزيتون.

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
وزارة التربية والتعليم

انطلاق فعاليات ملتقى البترا الأول للتعليم المهني والتقني

w

السفير العضايلة يفتتح معرضاً في جامعة القاهرة بمناسبة مئوية الدولة

العقبة

جامعة طبية ومستشفى تعليمي في العقبة بكلفة 120 مليون دينار

main_image615425c9c15af

بعد وثيقة الجلوة.. عودة 50 شخصا إلى حي نزال

بسطات خضار وفواكه تحتل جزءا من أحد الشوارع -(الغد)

حملة لإزالة البسطات في الطفيلة

311136Image1-1180x677_d

إجراء عملية نوعية للشفة الأرنبية في مستشفى النديم

أخبار متعلقة
286950_5_1569068224

تحذير من شراء الزيت الأردني من مواقع التواصل الاجتماعي

main_image5f9ae732a3aa0

نقيب اصحاب المعاصر لـ الوكيل: 80 دينار سعر تنكة زيت الزيتون هذا العام