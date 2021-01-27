الحكومة تصدر أمر الدفاع 25

الوكيل الاخباري - أصدر رئيس الوزراء بشر الخصاونة أمر الدفاع 25، الذي يوقع غرامات على غير الملتزمين بارتداء الكمامة والتباعد الجسدي وعقوبات تصل حد الإغلاق المؤقت للمنشآت المخالفة.

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ووفق ما نشرت الجريدة الرسمية، فإنه " يُعاقب العامل لدى أي من الجهات المشار إليها في البند أولاً من أمر الدفاع رقم 11 لسنة 2020 والذي لا يتقيد بمسافات التباعد المقررة وبوضع الكمامة وببروتوكولات إجراءات العمل والتدابير الوقائية التي تقررها وزارة العمل وتعتمدها وزارة الصحة بغرامة لا تقل عن 20 ديناراً ولا تزيد عن 50 ديناراً".



