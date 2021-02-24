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الأربعاء، 24-02-2021 07:44 م

الحكومة تصدر أمر الدفاع 26

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 الوكيل الاخباري - قال وزير الإعلام، علي العايد، الأربعاء، إن رئيس الوزراء أصدر أمر الدفاع رقم 26 الذي سيتم نشره لاحقا.
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وأضاف العايد، خلال إيجاز صحفي، في دار رئاسة الوزراء، ان من أبرز ما جاء في أمر الدفاع، التأكيد على التقيد بمسافات التباعد المقررة والالتزام بوضع الكمامة والتقيد بإجراءات العمل والتدابير الوقائية التي قررتها وزارة العمل.

وأوضح أنه تقرر تغليظ العقوبات على غير الملتزمين بالإجراءات أعلاه، إضافة إلى تغليظ العقوبات على المقاهي التي تقدم الأرجيلة.

وأشار العايد، إلى أن العمل يبدأ بأمر الدفاع اعتبارا من صباح غد الخميس وحتى إشعار آخر.

 




 

 


 

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