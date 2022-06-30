الحكومة تصدر اليوم بلاغاً يحدد عطلة عيد الاضحى

الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي -

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قال مصدر رسمي، إنه سوف يصدر اليوم الخميس بلاغا رسمياً من رئاسة الوزراء، يحدد فيه موعد عطلة عيد الأضحى المبارك.وبيّن المصدر لـ "الوكيل الإخباري" أن بلاغ العطلة سيكون موضحاً فيه تاريخ بدء وانتهاء العطلة، بعد أن ثبت رؤية هلال ذو الحجة.ورجح أن تمتد عطلة العيد في المملكة من يوم الجمعة 8 تموز يوم عرفة، حتى مساء الثلاثاء.وأعلن سماحة مُفتى عام المملكة الشيخ عبد الكريم الخصاونة بعد ثبوت رؤية هلال شهر ذي الحجة، بأن اليوم الخميس هو غرة شهر ذي الحجة، وعليه يكون يوم الجمعة 8 تموز يوم عرفة، والسبت 9 تموز أول أيام عيد الأضحى المبارك.