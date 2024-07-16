الثلاثاء 16-07-2024
الوكيل الاخباري
 

العيسوي يعزي آل المسلماني والقصص

المعايطة يفتتح مركز بناء قدرات النوع الاجتماعي في أكاديمية الشرطة الملكية ويزور إدارة البحث الجنائي

913 طن خضار وفواكه وورقيات ترد للسوق المركزي في اربد اليوم

الحكومة تصدر بياناً شديد اللهجة وتدين بأشد العبارات

تفاصيل ومستجدات الموجة الحارة التي تؤثر على الاردن

مسيّرة إسرائيلية تستهدف دراجة نارية جنوبي لبنان

رئيس الديوان الملكي يلتقي وفودا من لواء الرصيفة وتجارة الرمثا ومؤسسة السلام

ارتفاع عدد الشهداء بغارة على منطقة مكتظة بالنازحين غربي خان يونس

الخرابشة: الدرع العربي النوبي مصدر مهم للصناعات التحويلية التعدينية في المنطقة

مياه اليرموك : اصابة 3 موظفين اثناء عملية صيانة محبس

الثلاثاء، 16-07-2024 03:47 م

الحكومة تصدر بياناً شديد اللهجة وتدين بأشد العبارات

52024201610165967838


الوكيل الاخباري - ‏دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بأشد العبارات الاستهداف الإسرائيلي الممنهج لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأنروا) ومبانيها ومراكز الإيواء التابعة لها، بما فيها المقر الرئيسي للوكالة في غزة، في محاولة لإلغاء دورها المحوري والأساسي في تقديم المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني وفقاً لتكليفها الأممي.اضافة اعلان


‏وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د.سفيان القضاة، إدانة المملكة ورفضها المطلق لاستمرار إسرائيل في انتهاك قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، واستهداف المدنيين ومقار المنظمات الإغاثية والعاملين فيها، وسط صمت دولي يشجعها على الاستمرار في ذلك، جراء غياب اجراءات حقيقية وفاعلة توقف هذه الانتهاكات وتحاسب المسؤولين عنها.

وأضاف السفير القضاة أن محاولات إسرائيل تقويض دور الأنروا، التي تقوم بدور أساسي في تقديم الخدمات الحيوية للفلسطينيين في قطاع غزة، يجب أن يتصدى لها المجتمع الدولي بأكمله، مؤكداً أن استمرار عمل الأنروا هو ضرورة قصوى للحفاظ على قضية اللاجئين الفلسطينيين، خاصةً في ظل العدوان الإسرائيلي المستمر والمتواصل على القطاع منذ السابع من تشرين الأول الماضي.

وجدد السفير القضاة دعوته للمجتمع الدولي، وخاصةً مجلس الأمن، لاتخاذ خطوات فورية وحازمة لوقف هذه الجرائم وتوفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين والمنشآت الإغاثية التي تقدم الدعم الحيوي للأشقاء الفلسطينيين، وعلى ضرورة تمكين هذه المنظمات والهيئات وخاصة الأنروا للقيام بدورها الإنساني الكبير في تقديم المساعدات الإنسانية والخدمات للأشقاء الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها قطاع غزة، وضمان سلامتها من أي استهداف مستقبلي.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
1649509255211

"البر والإحسان" تسلم 320 طردا غذائيا لأسر عفيفة بقضاء المريغة

7640e1c3-c201-41f8-9336-34547ccf5f0a

العيسوي يعزي آل المسلماني والقصص

image (26)

إطلاق مشروع "تحديد ملامح مشهد الابتكار الرقمي في الأردن"

dfbe267c-898d-4de5-819c-2d45e3704d5d

المعايطة يفتتح مركز بناء قدرات النوع الاجتماعي في أكاديمية الشرطة الملكية ويزور إدارة البحث الجنائي

1721136432523

مجلس محافظة الطفيلة يبحث تحسين واقع الخدمات بمناطق العيص وأبو بنا وشيظم

1721135756238

غرفة تجارة الزرقاء والجامعة الهاشمية تبحثان التعاون

أخبار متعلقة
وزارة الخارجية

اعلان صادر عن وزارة الخارجية

1720615904254

“الخارجية” تتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفير كازاخستان

image

الصفدي: الأردن يقف بكل إمكانياته لتوفير الدعم اللازم للأونروا

5202316114812474641954

دولة الكويت تعزي الاردن

4202423172534319035150

بيان صادر عن الحكومة اليوم الثلاثاء

وزارة الخارجية

بيان صادر عن وزارة الخارجية وشؤون المغتربين