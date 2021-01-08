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الجمعة، 08-01-2021 05:39 م

بشأن طلبة المدارس

الحكومة تصدر قرارا هاما نهاية الشهر الحالي

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رئاسة الوزراء


الوكيل الإخباري - يترقب الأردنيون ، قرار وزارة التربية والتعليم ، بشأن آلية عودة الطلبة إلى المدارس، في ظلّ الوضع الوبائي الراهن ، نتيجة لجائحة كورونا. 

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وأكدت الوزارة ، الخميس، أن العودة للفصل الدراسي المقبل في شهر شباط/فبراير لن تكون "تقليدية" كما كانت قبل جائحة فيروس كورونا المستجد.

وبينت أنها تقيّــم الوضع الوبائي بالتشارك مع الجهات المعنية لاتخاذ القرار المناسب الذي يصب بمصلحة الجميع، مبينة أنها ستعلن عن ذلك قبل أسبوع من بدء العام الدراسي الجديد .

يشار إلى أن الفصل الدراسي المقبل لطلبة المدارس سيبدأ بتاريخ  7/2/2021.

 

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