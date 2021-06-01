الثلاثاء 01-06-2021
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الثلاثاء، 01-06-2021 02:27 م

الحكومة تضع شرطاً صارماً لدخول صالات الافراح

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الوكيل الاخباري - أكدت وزيرة الصناعة والتجارة مها علي، أنه سيتم استخدام تطبيق سند الحكومي للتأكد من معلومات مرتادي المنشآت التي سمح لها بالعمل اليوم الثلاثاء، من حيث التفتيش على تلقي اللقاحات.
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وقالت علي في مداخلة عبر التلفزيون الأردني، إن أحد المعايير التي يفتش عليها للسماح بدخول هذه المنشآت هو مرور 21 يوما على تلقي الجرعة الاولى من لقاح كورونا.

وأضافت، أن ذلك يتطلب حمل الهوية الشخصية عند الدخول الى أي من هذه المنشآت، او تحميل تطبيق سند.

وبينت أن صالات الافراح التي سيسمح لها بالعمل مطلع الشهر القادم، فرض عليها اشتراطات ايضا للسماح بدخولها، منها مرور 21 يوما على تلقي اللقاح سواء للكوادر العاملة فيها او لمرتاديها.

 




 

 


 

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