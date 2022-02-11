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الجمعة، 11-02-2022 08:49 م

الحكومة تطلب مفاوضات جديدة مع شركات الطاقة المتجددة

مبنى رئاسة الوزراء


الوكيل الاخباري - وجه وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة دعوة لجميع الشركات العاملة في مجال مشاريع الطاقة المتجددة للتفاوض مجددا على أسعار بيع الطاقة الكهربائية المولدة من مشاريعها لشركة الكهرباء الوطنية أو شركات توزيع الكهرباء والواردة في اتفاقيات شراء الطاقة المختلفة.

ودعا الخرابشة، في كتاب لهذه الشركات  إن إعادة التفاوض يسعى إلى تحقيق المزيد من الأهداف والطموحات في المجال إلى جانب الحرص على تحقيق مبدأ العدالة بين جميع الشركات العاملة في المجال من جهة وشركة الكهرباء الوطنية من جهة أخرى؛ وذلك لتحقيق بيئة استثمارية جاذبة ومستقرة على أسس متينة مع التأكيد على وقف هدر المال العام.

ونوه إلى أنّ الأردن وصل مع نهاية العام الماضي إلى تغطية 26 بالمئة من الطاقة الكهربائية المولدة من خلال مصادر الطاقة المتجددة. 

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