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الأربعاء، 24-03-2021 07:21 م

نتيجة لجائحة كورونا

الحكومة تطمئن الأردنيين بالتخفيف من أعبائهم المالية

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رئاسة الوزراء


الوكيل الإخباري - زفّت الحكومة اليوم الأربعاء ، البشرى لللأردنيين من خلال خبرين سارين ، بهدف التخفيف عنهم الأعباء المالية التي أثقلتهم في ظلّ جائحة كورونا .

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الخبر الأول يتمثل بتعميم من البنك المركزي القاضي بتأجيل أقساط قروض الأفراد وذلك الشهر القادم ، حيث يصادف شهر رمضان المبارك.

 

وكانت جمعية البنوك الأردنية، قالت اليوم ، إن البنك المركزي، وجّه البنوك العاملة في الأردن، إلى تأجيل أقساط قروض الأفراد لشهر نيسان/ ابريل المقبل، بدون إضافة أي عمولات أو فوائد.

 

 

الخبر الثاني ما أكده وزير الدولة لشؤون الإعلام صخر دودين، الأربعاء، بأن الحكومة ستعلن عن مجموعة من الإجراءات التي تهدف للتخفيف عن جيب المواطن بالدرجة الأولى الأسبوع المقبل.


وأوضح دودين وهو الناطق باسم الحكومة، أنّ هذه الإجراءات تستهدف تخفيف الأعباء المالية التي يعاني منها المواطنون نتيجة تداعيات جائحة كورونا.

 

وقد عبرّ أردنيون عن سعادتهم حيال القرارين ، لما يعانونه من أوضاع مالية "صعبة" .

 

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