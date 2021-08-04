الأربعاء 04-08-2021
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الأربعاء، 04-08-2021 08:24 ص

الحكومة تطمئن الأردنيين بالرغم من ارتفاع نسبة الفحوصات الإيجابية

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توضيحية


الوكيل الإخباري - على ضوء ارتفاع نسبة الفحوصات الايجابية ، يوم أمس والتي بلغت (4.71%) ، فإن اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة تراقب المنحنى الوبائي ومستجداته ، للوقوف على أهم الإجراءات التي قد تتخذها من أجل كبح جماح فيروس كورونا .

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وفي ذات السياق ، طمأن مسؤول ملف كورونا في وزارة الصحة، الدكتور عادل البلبيسي ، الأردنيين في تصريحات صحافية أمس الثلاثاء أنه لا يوجد توصيات من لجنة الأوبئة في اجتماعاتها مع الحكومة بفرض حظر تجول شامل أو تمديد ساعات الحظر . 

 

وبين - حينها - أن هنالك ارتفاع ملحوظ في أعداد الإصابات بالفيروس مقارنة مع الأسابيع الماضية ، مشيرا الى أن تذبذب الآراء حول الدخول في الموجة الثالثة طبيعي لكن لا خلاف على أن أعداد الاصابات تضاعفت .

 

 

 


 




 

 


 

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