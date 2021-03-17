الحكومة تُطمئن الأردنيين بعد جدل شعبي

الوكيل الإخباري - طمأنت الحكومة على لسان وزير الدولة لشؤون الإعلام، صخر دودين، اليوم الأربعاء ، الأردنيين حول الحظر الشامل طويل الأمد ، حيث قال ""غير وارد في المدى المنظور".

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أردنيون تداولوا خلال الفترة الأيام الماضية، عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة أنباءً مفادها بأن الحكومة تعتزم إصدار قرار يقضي بفرض حظر تجول شامل لمدة أسبوع على الأقل ، في ظلّ ارتفاع أعداد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا .

وقد حسمت الحكومة الجدل حول ذلك ، مشدّدة في الوقت ذاته على ضرورة استمرار الالتزام بارتداء الكمامات والعمل بالتباعد الجسدي ، من أجل الخلاص من الوباء ، وعودة الحياة تدريجيا إلى طبيعتها.

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