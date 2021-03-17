الأربعاء 17-03-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

اختيار جامعة الزرقاء مركزا للتطعيم ضد فيروس كورونا

شركس: المنحنى الوبائي في الأردن يتعرض لضغط

الملك : ضرورة الالتزام بتعليمات السلامة للحد من انتشار كورونا

الحكومة تستأجر مستشفيين إضافيين لعلاج مصابي كورونا

الحكومة : لجنة الاوبئة اوصت بحظر شامل في الاردن لاسابيع

الحكومة: الوضع الوبائي في الأردن مقلق جدا

محاضرة توعوية عن مهارات الحياة الأساسية بالكرك

الحكومة تُطمئن الأردنيين بعد جدل شعبي

تفاصيل الحالة الجوية يوم الخميس - تحذيرات

شباب البترا تنظم الدورة السادسة لبرنامج مهاراتي

الأربعاء، 17-03-2021 06:24 م

على لسان دودين

الحكومة تُطمئن الأردنيين بعد جدل شعبي

ترقب
منظر عام للعاصمة عمان


الوكيل الإخباري - طمأنت الحكومة على لسان وزير الدولة لشؤون الإعلام، صخر دودين، اليوم الأربعاء ، الأردنيين حول الحظر الشامل طويل الأمد ، حيث قال ""غير وارد في المدى المنظور".

اضافة اعلان
 

أردنيون تداولوا خلال الفترة الأيام الماضية، عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة أنباءً مفادها بأن الحكومة تعتزم إصدار قرار يقضي بفرض حظر تجول شامل لمدة أسبوع على الأقل ، في ظلّ ارتفاع أعداد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا .

 

وقد حسمت الحكومة الجدل حول ذلك ، مشدّدة في الوقت ذاته على ضرورة استمرار الالتزام بارتداء الكمامات والعمل بالتباعد الجسدي ، من أجل الخلاص من الوباء ، وعودة الحياة تدريجيا إلى طبيعتها.

 

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
2202121212015356879278

شركس: المنحنى الوبائي في الأردن يتعرض لضغط

معي

الملك : ضرورة الالتزام بتعليمات السلامة للحد من انتشار كورونا

ات

الحكومة تستأجر مستشفيين إضافيين لعلاج مصابي كورونا

320218175920556210385

الحكومة : لجنة الاوبئة اوصت بحظر شامل في الاردن لاسابيع

3202116103933805241312

الحكومة: الوضع الوبائي في الأردن مقلق جدا

5

محاضرة توعوية عن مهارات الحياة الأساسية بالكرك

أخبار متعلقة
32021612434672270134

وعي المواطن والتزامه خطوة لعودة الحياة إلى طبيعتها

2202123101618803765200

الهواري : التدخين يساهم في زيادة نسبة المخالفات

220211417147399773504

قلق من الوضع الوبائي .. والخلاص من القيود الحكومية بيد المواطنين

2202122174016496974062

الأردنيون ينقسمون حول الحظر الشامل الجمعة

325ac741-2439-4e69-9c55-a5a91f68f06a (1)

توصية من لجنة الأوبئة بإعادة الحظر الشامل الجمعة

220219141048409940971

الفراية لـ الوكيل : كافة الخيارات مطروحة الآن