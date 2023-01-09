الإثنين 09-01-2023
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الإثنين، 09-01-2023 11:50 ص

الحكومة تطمئن الأردنيين: لن يتم المساس بسعر الخبز

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الوكيل الإخباري - أكد وزير المالية محمد العسعس التزام الحكومة بتثبيت أسعار الخبز وعدم المساس بسعر رغيف المواطن.

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وقال العسعس، اليوم الاثنين، خلال إلقائه خطاب الموازنة لسنة 2023، إن الحكومة ستواصل إجراءاتها الهادفة إلى تحقيق الاستقرار النسبي في أسعار السلع الهامة.

 

وأضاف أن الحكومة ستعمل على تعزيز منظومة الأمن الغذائي والحفاظ على المخزون الاستراتيجي من السلع والمواد الأساسية وخاصة مادة القمح.

 

وأشار العسعس إلى أن الحكومة رصدت مبلغ 277 مليون دينار لدعم السلع الغذائية الإستراتيجية في موازنة 2023 بإرتفاع مقداره 217 مليون دينار أو ما نسبته 361 بالمائة عن عام 2022.

 




 

 


 

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