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الحكومة توضح حول إلغاء الإجازات بدون راتب

السبت، 18-05-2024 03:05 م

الحكومة تعدل الإجازة بدون راتب وتلغي حجز شواغر موظفي القطاع العام

0رئاسة_الوزراء


الوكيل الإخباري - ألغت إصلاحات نظام الموارد البشرية الجديد ضمن خطة تحديث القطاع العام حجز شاغر للموظفين العاملين، عبر الاجازات الطويلة بدون راتب.اضافة اعلان


وقال نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير تحديث القطاع العام، ناصر الشريدة، إن منطلق الحكومة لإلغاء مبدأ حجز شاغر جاء لمنع هجرة الكفاءات الأردنية إلى الخارج.

ويسمح النظام الجديد للمجازين داخل الأردن سنة لتوفيق أوضاعهم وسنتين للعاملين خارج المملكة.

وسمح النظام الجديد بالإجازة بدون راتب لمدة لا تتجاوز 4 أشهر في السنة الواحدة، ومدة 8 أشهر طيلة خدمة الموظف في القطاع العام.

 




 

 


 

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