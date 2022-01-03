الحكومة تُعد خطة وطنية لرفع كفاءة الطاقة

الوكيل الإخباري - قال وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة، إن الوزارة تعمل من خلال الخطة الوطنية لكفاءة الطاقة على توفير البيئة التمكينية لاستغلال فرص تحسين كفاءة استهلاك الطاقة في مختلف القطاعات.

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وأضاف خلال اجتماع بفريق عمل الخطة، أن الوزارة تعمل حاليا على إعداد الخطة الوطنية الثالثة لكفاءة الطاقة في ضوء الدروس المستفادة من تنفيذ الخطط الوطنية السابقة و بالاعتماد على الممارسات العالمية الفضلى في هذا المجال وبالتعاون مع جميع الشركاء ذوي العلاقة بما ينسجم مع استراتيجية قطاع الطاقة للأعوام (2020-2030).



وأكد على ضرورة الاستمرار في نشر الوعي الوطني حول أهمية الالتزام بتطبيق كودات البناء وتنفيذ إجراءات كفاءة الطاقة بما ينعكس ايجاباً على تخفيض كلف الطاقة على المواطنين ورفع تنافسية القطاعات الاقتصادية.

كما أكد على أهمية الخطة في اطار مساعي الوزارة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية لقطاع الطاقة في تحسين كفاءة الطاقة وتخفيض استهلاك الطاقة في جميع القطاعات خاصة بعد أن أعدت الوزارة الإطار التنظيمي والتشريعي بإصدار قانون (الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة) و(نظام أحكام وشروط اعفاء نظم مصادر الطاقة المتجددة وأجهزتها ومعداتها وترشيد استهلاك الطاقة ومدخلات انتاجها من الرسوم الجمركية واخضاعها للضريبة العامة على المبيعات بنسبة أو بمقدار(صفر) وانشاء صندوق تشجيع الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة و (نظام تنظيم إجراءات ووسائل ترشيد الطاقة وتحسين كفاءتها).



ووصف الخرابشة الخطة الوطنية لكفاءة الطاقة بأنها وثيقة وطنية وخارطة طريق تتضمن كافة البرامج والمشاريع والإجراءات اللازمة والواجب اتخاذها ومتابعة تنفيذها لتحقيق كافة المؤشرات المستهدفة بالتعاون مع كافة الجهات المعنية.

