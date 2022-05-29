الحكومة تُعد لإطلاق إستراتيجية وطنية للذكاء الإصطناعي

الوكيل الإخباري - قال وزير الاقتصاد الرقمي والريادة، أحمد هناندة، اليوم الأحد، إن الحكومة بصدد إطلاق إستراتيجية وطنية تعنى بالذكاء الاصطناعي، والتي تعد من أهم السبل والطرق إلى رسم المستقبل وتطويره.

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وتحدث الهناندة، خلال جلسة حوارية، بعنوان: "الذكاء الاصطناعي طريقنا نحو المستقبل"، والتي نظمها البرنامج الوطني "أبناء المملكة" في صالونه الشبابي، عن أهمية التوجه نحو الريادة والإبداع والابتكار، وإدخال التكنولوجيا المعلوماتية الرقمية في جميع القطاعات، بهدف مواكبة التطور العالمي في هذا المجال.



وقال: إن الذكاء الاصطناعي هو أحد أهم التقنيات الحديثة التي تعالج كما هائلا من البيانات بوقت قياسي، وتسهم في دعم اتخاذ القرار والخروج في بيانات وتقارير تساعد على فهم الأمور بشكل صحيح.



وحول البنية التحتية للذكاء الاصطناعي وعمل الروبوتات في الأردن، قال الهناندة إنه من المهم تطوير المهارات والقدرات للتعامل مع هذه التقنية، في سبيل تسخيرها لخدمة الأغراض المطلوبة منها، وتهيئة فرص مناسبة للابتكار وريادة الأعمال في هذا المجال.



وأشار إلى أن الأردن يضم شبابا يتمتع بمهارات مميزة في مجال الذكاء الاصطناعي على مستوى عال ومتقدم في هذا المجال.

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