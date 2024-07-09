الحكومة تعقد لقاء للحديث عن لائحة تعرفة الأجور الطبية

الوكيل الاخباري - تعقد الحكومة لقاء مع ممثلي وسائل الإعلام في تمام الساعة 11 من صباح اليوم بعنوان: "لائحة تعرفة الأجور الطبية.. قرار الإلغاء والعودة".

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‏‎ويأتي اللقاء في إطار منتدى التواصل الحكومي الذي أطلقته الوزارة ويتولى استضافة المسؤولين مع وسائل الإعلام، للحديث حول القضايا والمواضيع العامة. ‏‎

ويتمحور اللقاء حول قرار وزير الصحة بإلغاء العمل بلائحة تعرفة الأجور الطبية لعام 2024 والاستمرار بتطبيق لائحة الأجور الطبية لعام 2008.



‏‎ودعت وزارة الاتصال الصحفيين الراغبين بتغطية أحداث اللقاء، إلى الحضور قبل ربع ساعة وإبراز الوثيقة اللازمة التي تثبت عمله لدى أيّ من وسائل الإعلام. ‏‎



وقرّر وزير الصحة فراس الهواري، إلغاء العمل بلائحة تعرفة الأجور الطبية للعام 2024، والعودة إلى لائحة عام 2008، وذلك وفق ما نُشر في عدد الجريدة الرسمية لليوم الاثنين.



ويأتي قرار الوزير سندا للصلاحية المخوّلة له بمقتضى المادة (47) من الدستور الأردني، والمادة (3) من قانون الصحة العامة رقم (47) لسنة 2008.



وألغى الوزير العمل بلائحة تعرفة الأجور الطبية للعام 2024 المنشورة في عدد الجريدة الرسمية رقم (5932) بتاريخ 13/6/2024، والاستمرار بتطبيق لائحة الأجور الطبية لعام 2008 إلى حين تزويد نقابة الأطباء وزارة الصحة بلائحة تعرفة أجور طبية وفقا لما تم التوافق عليه في اجتماعات اللجنة المشتركة المُشكّلة لهذه الغاية.



وعبّر نقيب الأطباء زياد الزعبي الاثنين، عن رفض النقابة الدخول بجولات حوار جديدة مع الجهات التأمينية بخصوص لائحة الأجور، مشيرا في الوقت ذاته إلى استعداد النقابة للحوار مع الحكومة.

