الثلاثاء 09-07-2024
الوكيل الاخباري
 

ارتفاع عدد الشهداء في قصف منزل بالنصيرات

مالك العثامنة يكتب ... جرش: وتستمر الحياة

الدفاعات الروسية تسقط 38 مسيرة أوكرانية استهدفت مقاطعات غربي روسيا

قناة إسرائيلية: الجيش يعتزم تجنيد 4800 من اليهود الحريديم

تنويه حول تقاعد الموظفين الحكوميين بالنظام الجديد

قوات الاحتلال تعتقل 3 شبان من قلقيلية

قفزة على أسعار الذهب عالمياً

فاقدون لوظائفهم في الصحة - أسماء

خبير عسكري: لهذه الأسباب عاش جيش الاحتلال يوما صعبا بمدينة غزة

موجة حارة قادمة إلى الأردن في هذا الموعد

الثلاثاء، 09-07-2024 06:26 ص

الحكومة تعقد لقاء للحديث عن لائحة تعرفة الأجور الطبية

99


الوكيل الاخباري - تعقد الحكومة لقاء مع ممثلي وسائل الإعلام في تمام الساعة 11 من صباح اليوم بعنوان: "لائحة تعرفة الأجور الطبية.. قرار الإلغاء والعودة".

اضافة اعلان


‏‎ويأتي اللقاء في إطار منتدى التواصل الحكومي الذي أطلقته الوزارة ويتولى استضافة المسؤولين مع وسائل الإعلام، للحديث حول القضايا والمواضيع العامة. ‏‎
ويتمحور اللقاء حول قرار وزير الصحة بإلغاء العمل بلائحة تعرفة الأجور الطبية لعام 2024 والاستمرار بتطبيق لائحة الأجور الطبية لعام 2008.


‏‎ودعت وزارة الاتصال الصحفيين الراغبين بتغطية أحداث اللقاء، إلى الحضور قبل ربع ساعة وإبراز الوثيقة اللازمة التي تثبت عمله لدى أيّ من وسائل الإعلام. ‏‎

وقرّر وزير الصحة فراس الهواري، إلغاء العمل بلائحة تعرفة الأجور الطبية للعام 2024، والعودة إلى لائحة عام 2008، وذلك وفق ما نُشر في عدد الجريدة الرسمية لليوم الاثنين.


ويأتي قرار الوزير سندا للصلاحية المخوّلة له بمقتضى المادة (47) من الدستور الأردني، والمادة (3) من قانون الصحة العامة رقم (47) لسنة 2008.


وألغى الوزير العمل بلائحة تعرفة الأجور الطبية للعام 2024 المنشورة في عدد الجريدة الرسمية رقم (5932) بتاريخ 13/6/2024، والاستمرار بتطبيق لائحة الأجور الطبية لعام 2008 إلى حين تزويد نقابة الأطباء وزارة الصحة بلائحة تعرفة أجور طبية وفقا لما تم التوافق عليه في اجتماعات اللجنة المشتركة المُشكّلة لهذه الغاية.


وعبّر نقيب الأطباء زياد الزعبي الاثنين، عن رفض النقابة الدخول بجولات حوار جديدة مع الجهات التأمينية بخصوص لائحة الأجور، مشيرا في الوقت ذاته إلى استعداد النقابة للحوار مع الحكومة.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
720242102120334411627

مالك العثامنة يكتب ... جرش: وتستمر الحياة

720247134743574137320

حسين الرواشدة يكتب ... نذهب إلى مهرجان جرش أم نقاطعه؟

مبنى رئاسة الوزراء

تنويه حول تقاعد الموظفين الحكوميين بالنظام الجديد

M63A0713

فاقدون لوظائفهم في الصحة - أسماء

1720471972890

أنشطة متنوعة في مراكز شبابية بمحافظتي إربد وعجلون

husain

جلستان في الكرك وجرش للتعريف بجائزة الحسين بن عبدالله الثاني للعمل التطوعي

أخبار متعلقة
1720468388961

الاتحاد العام لنقابات العمال يثمن إلغاء العمل بلائحة أجور الأطباء

image (25)

أول رد من نقابة الأطباء على إلغاء لائحة الأجور الجديدة

6202029162528705499946

تفاصيل لائحة الأجور الطبية بالأردن

1719409974482

اليابان تسلم معدات طبية إلى جمعية "جمزو" الخيرية

0_448538_764977

بيان صادر عن جمعية وكلاء السياحة بخصوص قضية الحجاج الأردنيين

٧٧

الحكومة تكشف عن نتائج تحريات سفر مواطنين للحج خارج البعثة