الحكومة تعقد مؤتمراً صحفياً اليوم للكشف عن نتائج التحقيق في حادثة العقبة

الوكيل الإخباري - تعقد الحكومة، اليوم الاحد، مؤتمراً صحفياً للكشف عن نتائج التحقيق في حادثة تسرب الغاز في مدينة العقبة.



وقال أمين عام المجلس القضائي القاضي وليد كناكرية بوقت سابق إن النيابة العامة أجرت الكشف الحسي على موقع حادثة العقبة وانتخبت لجنة فنية من ذوي الخبرة والاختصاص للوصول لحقيقة ما جرى.



وأضاف أن النِّيابة العامة تمكنت من وضع يدها على تفاصيل حادثة سقوط خزان غاز في العقبة وأدلتها.

اضافة اعلان