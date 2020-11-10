الحكومة تعلق على علاج كورونا والحظر الشامل

الوكيل الإخباري - حمزة أبو رمان قال وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة،علي العايد، اليوم الثلاثاء، إن الحكومة ستتعامل مع الحالة الوبائية في المملكة حسب معطيات الوضع الراهن.



وأكد العايد في رده على سؤال لـ"الوكيل الإخباري"، خلال مؤتمر صحفي، أن وزارة الصحة ولجنة الأوبئة تتابع باستمرار ما يتم الإعلان عنه حول تطورات لقاح فيروس كورونا، وبين أن الحكومة تفرض الحظر الشامل أو "لا تفرضه"، بناء على أعداد الإصابات والحالات التي يتم الإعلان عنها "فقط لا غير".

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جاء ذلك بعد ساعات من إعلان شركتي فايزر الأميركية وبيونتيك الألمانية، ثبوت فعالية لقاح طورتاه بنسبة 90% في الوقاية من عدوى كوفيد-19.

وقد أعلنت منظمة الصحة العالمية، الاثنين، أن اللقاح قد يغير الوضع الوبائي بشكل كامل بحلول آذار 2021.

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