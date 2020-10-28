الأربعاء 28-10-2020
الوكيل الاخباري

الإمارات: 3 وفيات و1400 إصابة جديدة بكورونا

البحرين : تسجيل 232 إصابة بالكورونا

الصحة تعلن عن إجراءات جديدة بعد تفشي كورونا وتحذر

الحكومة تعلن تفاصيل وفيات واصابات كورونا اليوم

الصحة العالمية: الأردن يشهد تسارعا في حالات الإصابة الجديدة بكورونا

العراق: 46 وفاة و4043 إصابة بكورونا

سنيورة توقع اتفاقية دعم مع جمعية تكية أم علي في الأردن لكفالة مئتي عائلة لمدة سنتين في محافظات جنوب الأردن

قرارات لمجلس الوزراء

عبيدات : نتوقع ارتفاع الإصابات بكورونا

وزير الصحة : نعمل على معالجة الاكتظاظ في مستشفى البشير




الأربعاء، 28-10-2020 05:42 م

الحكومة تعلن تفاصيل وفيات واصابات كورونا اليوم

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - اعلنت رئاسة الوزراء موجز إعلامي حول فيروس كورونا المستجد COVID-19 في الأردن
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وتاليا التفاصيل :

الإصابات والشفاء والفحوصات:
• سُجِّلت (3087) حالة إصابة بفيروس كورونا المستجدّ، جميعها محليّة، وتوزّعت كما يلي:
- (1329) في محافظة العاصمة عمّان.
- (252) في محافظة البلقاء.
- (100) في محافظة الكرك.
- (83) في محافظة مأدبا.
- (30) في محافظة العقبة. 
- (26) في محافظة الطفيلة. 
- (849) في محافظة الزرقاء.
- (226) في محافظة إربد، منها (1) في الرمثا.
- (92) في محافظة المفرق.
- (62) في محافظة عجلون.
- (28) في محافظة معان.
- (10) في محافظة جرش.
- وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (61,942) حالة.
- سُجّلت (32) حالة وفاة، (رحمهم الله جميعاً) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (700) حالة.
- بلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم للعلاج في المستشفيات المعتمدة (158) حالة، ويبلغ إجمالي عدد الحالات التي تتلقّى العلاج في المستشفيات حاليّاً إلى (1,266) حالة، بينما يخضع بقيّة المصابين للعزل المنزلي.
- تمّ إجراء (24497) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (1,783,338) فحصاً.

 




 

 


 

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