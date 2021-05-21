الجمعة 21-05-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

اجتماع حكومي طارئ حول إعادة التيار الكهربائي

البدء التدريجي لعودة التيار الكهربائي في عمان

المقاومة في حالة استنفار : و إن عُدتم عُدنا

توضيح من خبير طاقة حول الأجهزة الكهربائية أثناء انقطاع الكهرباء

بدء عودة الكهرباء تدريجياً لمناطق في المملكة

الخصاونة يؤكد على أهمية إعادة الكهرباء بأسرع وقت

شاهد - الاحتلال يقتحم المسجد الأقصى ويتعدى على المصلين

مواطنون يتساءلون عن الكهرباء وهيئة الطاقة لا ترد

الهواري يدعو مستخدمي أجهزة الأكسجين الاتصال بالطوارئ أو التوجه للمستشفيات

الانقطاع المفاجئ للتيار الكهربائي سيؤثر على انتظام برامج دور المياه

الجمعة، 21-05-2021 02:09 م

الحكومة تعلن سبب انقطاع الكهرباء ،، وعودة تدريجية للتيار

AB5CD690-6EFE-4E16-B318-18A333A2CF9C


الوكيل الإخباري - أعلنت الحكومة الجمعة أن انقطاع خط الربط الكهربائي مع مصر تسبب بانقطاع للتيار الكهربائي في معظم محافظات المملكة. 

اضافة اعلان
 


وأشارت الحكومة إلى أنها "تقوم حاليا بإعادة بناء النظام تدريجيا وإعادة الكهرباء لجميع المناطق التي قطع عنها التيار خلال الساعات القادمة وبشكل تدريجي". 

 


وتشهد عدة مناطق في الأردن انقطاعا في التيار الكهربائي، وفق ما أكدت عدة مصادر صحفية، مشيرة إلى خلل في المزود الرئيسي للكهرباء، دون أن يُحدد سببا واضحا للخلل. 

 


مدير شركة الكهرباء الأردنية حسن عبدالله تحدث عن "انقطاع التيار الكهربائي عن شرائح كبيرة في مختلف المحافظات التابعة للشركة في مأدبا والزرقاء وعمّان والبلقاء، جراء خلل من المزود الرئيسي وليس من الشركة الأردنية".

 

المصدر : المملكة 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
الخصاونة

اجتماع حكومي طارئ حول إعادة التيار الكهربائي

مدينة عمان

البدء التدريجي لعودة التيار الكهربائي في عمان

أعمدة كهرباء ضغط عال -(الغد)

توضيح من خبير طاقة حول الأجهزة الكهربائية أثناء انقطاع الكهرباء

كهرباء

بدء عودة الكهرباء تدريجياً لمناطق في المملكة

الخصاونة

الخصاونة يؤكد على أهمية إعادة الكهرباء بأسرع وقت

الوكيل نهار

مواطنون يتساءلون عن الكهرباء وهيئة الطاقة لا ترد

أخبار متعلقة
420212613013333721644

وزير الاعلام يوضح حول الإجراءات بالمساجد

2202124142636896725907

السماح لمن أخذ جرعتي لقاح كورونا بالتجول خلال أيام الحظر بالاردن

دة

دودين عن موعد إعلان الإجراءات التخفيفية : لم يتخذ قرار بعد

220218183536445583085

توجه حكومي لعودة التعليم الوجاهي في الاول من ايلول القادم

b0ecfd7f-f729-4bb7-a313-d72187ca052f

دودين : عودة صلاتي العشاء والتراويح قيد الدراسة الان

1619356377000

تراجع مبيعات المحيكات بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة 60%