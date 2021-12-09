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الخميس، 09-12-2021 05:15 م

الحكومة تعلن عن إجراءات إضافية لمواجهة وباء كورنا

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الوكيل الاخباري - قال وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة، فيصل الشبول، في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن الحكومة، وفي إطار جهودها لمواجهة الوضع الوبائي، اتخذت عددا من الإجراءات الاحترازية الإضافية بناء على التوصيات التي أقرتها اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة.

وبين أن الإجراءات شملت إلزام جميع المشاركين والحضور في الحفلات والتجمعات بإجراء فحص (بي سي آر) قبل 48 ساعة، بالإضافة إلى اشتراط حصولهم على جرعتي المطعوم؛ بحيث أن لا يكون قد مضى أكثر من 6 أشهر على تلقي الشخص للجرعة الثانية من مطعوم كورونا.

وأضاف الشبول أن الإجراءات شملت أيضا عزل الحالة المشتبه بإصابتها بمتحور أوميكرون عزلا مؤسسيا في أحد فنادق العاصمة عمان لحين ظهور النتيجة النهائية، أو فحص التسلسل الجيني، مبينا أنه في حال كانت النتيجة النهائية إيجابية، يستكمل عزل المصاب لمدة 14 يوما؛ عزلا مؤسسيا.

وقال إنه في حال تأكد الإصابة بمتحور أوميكرون منذ البداية، سيتم عزل الحالة عزلا مؤسسيا في أحد فنادق العاصمة لمدة 14 يوما، يتم خلالها إجراء فحص (بي سي آر) للمصاب في اليوم الخامس لمتابعة تأكيد النتيجة.

وأشار إلى قرار الحكومة اشتراط إجراء فحص (بي سي آر) لجميع القادمين إلى المملكة عبر المعابر الحدودية البرية والجوية والبحرية بغض النظر عن وضعهم التطعيمي، وإلغاء القرار السابق بهذا الخصوص.

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