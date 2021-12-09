الجمعة 10-12-2021
الوكيل الاخباري

وفاة فتاة بحادث دهس في اربد

تسجيل اول اصابتين بمتحور اومكيرون في الاردن

الأشغال تتعامل مع 107 بلاغات خلال المنخفض الجوي الحالي

معان : ضبط وإتلاف طنين من المواد والأغذية منتهية الصلاحية

رئيس لجنة الصحة النيابية يستبعد اي اغلاق جديد في الاردن

قرداحي يعرض على هذه القناة التلفزيونية توظيفه

إربد: دورات تدريبية متخصصة في هيئة شباب كلنا الأردن

الجامعة الأردنية والسفارة التشيكية تبحثان سبل التعاون

وزارة التربية تعمم على المدارس بشأن الامتحانات

مديرة شباب البلقاء: الشباب أساس التنمية والطاقة التي ينبغي الاستفادة منها

الخميس، 09-12-2021 05:15 م

الحكومة تعلن عن إجراءات إضافية لمواجهة وباء كورونا

مبنى رئاسة الوزراء - Copy


الوكيل الاخباري - قال وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة، فيصل الشبول، في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن الحكومة، وفي إطار جهودها لمواجهة الوضع الوبائي، اتخذت عددا من الإجراءات الاحترازية الإضافية بناء على التوصيات التي أقرتها اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة.

وبين أن الإجراءات شملت إلزام جميع المشاركين والحضور في الحفلات والتجمعات بإجراء فحص (بي سي آر) قبل 48 ساعة، بالإضافة إلى اشتراط حصولهم على جرعتي المطعوم؛ بحيث أن لا يكون قد مضى أكثر من 6 أشهر على تلقي الشخص للجرعة الثانية من مطعوم كورونا.

وأضاف الشبول أن الإجراءات شملت أيضا عزل الحالة المشتبه بإصابتها بمتحور أوميكرون عزلا مؤسسيا في أحد فنادق العاصمة عمان لحين ظهور النتيجة النهائية، أو فحص التسلسل الجيني، مبينا أنه في حال كانت النتيجة النهائية إيجابية، يستكمل عزل المصاب لمدة 14 يوما؛ عزلا مؤسسيا.

وقال إنه في حال تأكد الإصابة بمتحور أوميكرون منذ البداية، سيتم عزل الحالة عزلا مؤسسيا في أحد فنادق العاصمة لمدة 14 يوما، يتم خلالها إجراء فحص (بي سي آر) للمصاب في اليوم الخامس لمتابعة تأكيد النتيجة.

وأشار إلى قرار الحكومة اشتراط إجراء فحص (بي سي آر) لجميع القادمين إلى المملكة عبر المعابر الحدودية البرية والجوية والبحرية بغض النظر عن وضعهم التطعيمي، وإلغاء القرار السابق بهذا الخصوص.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
كورونا 7

تسجيل اول اصابتين بمتحور اومكيرون في الاردن

11202122203637553083030

الأشغال تتعامل مع 107 بلاغات خلال المنخفض الجوي الحالي

102021914930497497736

معان : ضبط وإتلاف طنين من المواد والأغذية منتهية الصلاحية

122021418740242388984

إربد: دورات تدريبية متخصصة في هيئة شباب كلنا الأردن

11202128204050936706413

الجامعة الأردنية والسفارة التشيكية تبحثان سبل التعاون

وزارة التربية والتعليم

وزارة التربية تعمم على المدارس بشأن الامتحانات

أخبار متعلقة
0L5A1502 - Copy

وزير الاعلام : الحكومة تدرس تمديد أمر الدفاع رقم 28

حظر-التجول-0304202005

توضيح حكومي بشأن امر الدفاع رقم 35

11202124175735939434721

الحكومة : الوباء ما زال يشكل خطراً على صحة وسلامة المواطنين

مدارس خاص

تعميم على أولياء الأمور للحصول على موافقتهم لتطعيم الفئة العمريَّة ما بين 12–17 عاماً

9202121202933188660317

وزير الاعلام : التعليم الوجاهي وفتح القطاعات مستمر

1020212223582222346919

الشبول: الاستخدام الخاطئ للتواصل الاجتماعي يزعزع استقرار المجتمعات