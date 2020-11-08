الحكومة تعلن عن إجراءات وقرارات لمواجهة كورونا

الوكيل الاخباري -

اضافة اعلان





أعلن وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة، مساء الأحد، أنه تم استئجار مستشفى الجاردنز وتخصيصه لمرضى كورونا.وقال العايد إن الحكومة اتفقت مع عدد من مستشفيات القطاع الخاص على تخصيص ألف (1000) سرير عادي و180 سريرا للعناية الحثيثة، بحيث يتم بموجب هذا الاتفاق تحويل بعض مرضى كورونا المراجعين للمستشفيات الحكومية إلى المستشفيات الخاصة الداخلة في هذه الاتفاقية.وأضاف العايد أنه تم توقيع اتفاقية مع شركة متخصصة ولديها خبرة كبيرة في بناء وتجهيز المستشفيات الميدانية لبناء ثلاثة مستشفيات ميدانية موزعة في شمال ووسط وجنوب المملكة.