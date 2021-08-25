الأربعاء 25-08-2021
الوكيل الاخباري

طالبان توافق على السماح لأفغان بمغادرة البلاد بعد 31 آب الجاري

الحكومة تعلن عن اجراءات مشددة اعتباراً من بداية الشهر المقبل

هذه حقيقة تراجع صحة أبو مرزوق

تحذيرات هامة من الارصاد الجوية حول طقس الخميس

مجتمع الأعمال يطلع على أولويات عمل الحكومة

اختتام فعاليات مؤتمر التاريخ الاقتصادي والاجتماعي لدول البحر الأحمر

اجتماع في وزارة التعليم العالي بشأن دوام الجامعات

الجيش يقبض على متسلل من سوريا

الحكومة تكلف وزير البيئة لتعديل حدود ضانا

ارتفاع الدولار الأميركي عالميا

الأربعاء، 25-08-2021 08:40 م

الحكومة تعلن عن اجراءات مشددة اعتباراً من بداية الشهر المقبل

8202120191455158093124


الوكيل الاخباري - قال الامين العام لوزارة الصحة لشؤون الاوبئة عادل البلبيسي إن نحو 40 %من الاشخاص بالفئة العمرية 60 عام وأكثر لم يتلقوا اللقاح الواقي من فيروس كورونا.
 
 وأشار إلى أن الالتزام بإجراءات الوقاية العامة "شبه معدوم" عند المواطنين .
 
ونوه البلبيسي إلى أن الرقابة ستكون مشددة على الاجراءات الوقائية من الفيروس في 1 أيلول المقبل بالتزامن مع فتح القطاعات.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
88

مجتمع الأعمال يطلع على أولويات عمل الحكومة

q

اختتام فعاليات مؤتمر التاريخ الاقتصادي والاجتماعي لدول البحر الأحمر

22021111693584948772

اجتماع في وزارة التعليم العالي بشأن دوام الجامعات

8202122221914185109633

الجيش يقبض على متسلل من سوريا

دار رئاسة الوزراء في عمان- %28أرشيفية%29

الحكومة تكلف وزير البيئة لتعديل حدود ضانا

820211919513953481340

فصل الكهرباء عن مناطق بالمملكة الخميس - اسماء

أخبار متعلقة
كورونا 2

تفاصيل وفيات واصابات كورونا في الاردن اليوم

كورونا الوكيل

تفاصيل وفيات واصابات كورونا في الاردن اليوم

72021281917269010326

اعطاء نحو 465 ألف جرعة لقاح خلال أسبوع بالأردن

كورونا 2

12 وفاة و562 إصابة بكورونا السبت

الصحة

الصحة : بانتظار حصيلة إصابات كورونا في نهاية الأسبوع

الصحة

الصحة تعلن مراكز تطعيم من لديهم حساسية