الحكومة تعلن عن اجراءات مشددة اعتباراً من بداية الشهر المقبل

الوكيل الاخباري - قال الامين العام لوزارة الصحة لشؤون الاوبئة عادل البلبيسي إن نحو 40 %من الاشخاص بالفئة العمرية 60 عام وأكثر لم يتلقوا اللقاح الواقي من فيروس كورونا.



وأشار إلى أن الالتزام بإجراءات الوقاية العامة "شبه معدوم" عند المواطنين .



ونوه البلبيسي إلى أن الرقابة ستكون مشددة على الاجراءات الوقائية من الفيروس في 1 أيلول المقبل بالتزامن مع فتح القطاعات.

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