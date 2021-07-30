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الجمعة، 30-07-2021 08:38 م

الحكومة تعلن عن اجراءات مشددة بعد ارتفاع الاصابات

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الوكيل الاخباري - قالت وزارة الصحة أن الحكومة ستشدد الرقابة على الاجراءات الوقائية مثل الالتزام بارتداء الكمامة والتباعد الجسدي، والدعوات المتزايدة لتلقي اللقاح.اضافة اعلان


وأشارت الى أنها حذرت من ارتفاع في أعداد اصابات كورونا، وهو ما تم فعلاً، حيث بلغ عدد الحالات المسجلة خلال الأسبوع 6700 حالة وتجاوزت نسبتها 4%.

ونوهت الى أن معدل الزيادة هي ضمن الارقام المتوقعة، وأن أسوأ الحالات ستكون بتسجيل 2500 حالة يومياً، لكنها تعمل على عدم الوصول الى ذلك الرقم، موضحة أن القدرة الاستيعابية للمستشفيات لا يزال ضمن المستوى الجيد.

 




 

 


 

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