الحكومة تعلن عن اجراءات وقرارات قادمة

الوكيل الاخباري - قال نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية، توفيق كريشان إن الحكومة تعمل ضمن التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تكثيف الجولات الميدانية للاطلاع إلى الواقع الخدمي والتنموي والمعيشي، والتحديات التي تواجه المواطنين في مختلف المجالات، والاستماع إلى همومهم والإسهام في حل المشكلات وفق الإمكانات المتاحة.



وأكد أن الحكومة تسعى إلى تطوير أداء البلديات ورفع سوية خدماتها، من خلال العديد من السياسات والإجراءات، وذلك لتمكينها من أداء مهماتها بالشكل المطلوب، موضحا أن إحدى سبل تمكين البلديات هو بناء الشراكة مع القطاع الخاص في مجال الاستثمار، من أجل خلق فرص العمل وتعزيز الموارد المالية، وتجويد منظومة الخدمات.



وأشار كريشان إلى أن الحكومة تضع على سلم أولوياتها التخفيف من مشكلة البطالة؛ من خلال العديد من الاستراتيجيات والإجراءات، مضيفا أن القطاع العام لا يمكن أن يحل مشكلة البطالة من خلال التوظيف، وأنه من الأجدى بناء وتعميق الشراكات مع القطاع الخاص والاستفادة من الفرص.



كما بين بأن الحكومة ومن خلال مشروع قانون البلديات واللامركزية اقترحت أن تكون 40 بالمئة من مخصصات مجالس المحافظات موجهة للمشاريع التنموية التي تخلق فرص عمل وتحقق التنمية وتعظم الإيرادات المالية.



وقال إنه جرى التواصل مع وزارة التخطيط لتنفيذ 3 مشاريع تنموية تابعة لبلدية معان الكبرى، مبينا أن وزارة الإدارة المحلية ستقوم بتطوير أداء الشركة التابعة لبلدية معان والمدعومة من شركة مناجم الفوسفات، وتطوير إدارتها ومشاريعها لتكون ذات استدامة، وتحسين ظروف العاملين فيها، مشيرا إلى أنه جرى تخصيص مبلغ 600 ألف دينار موجهة لبلدية معان الكبرى من أجل مشاريع الخلطات الاسفلتية.



وأكد كريشان مساعي وزارة الإدارة المحلية نحو تعزيز العمالة الوطنية في المهن الخدمية القائمة في البلديات، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل حاليا على التخفيف من العمالة الوافدة العاملة في البلديات وبشكل تدريجي، مقابل إحلال العمالة الوطنية محلها، كما أكد على مساعي الوزارة لتحسين ظروف العاملين في البلديات من خلال نظام صندوق الادخار ومكافأة نهاية الخدمة.

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