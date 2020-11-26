الحكومة تعلن عن برنامج دعم أسر جديدة الأسبوع المقبل

الوكيل الإخباري - قال وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة علي العايد، إن رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة ركز على إعادة العلاوات لجميع الفئات المدنية والعسكرية ابتداءً من بداية العام القادم، مشيراً إلى أن الحكومة لا تنوي تحميل المواطنيين اعباءً إضافية.

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وأكد العايد في تصريحات صحفية، أن الحكومة تنوي إطلاق برنامج للحماية الاجتماعية يساهم بدعم الأسر المتضررة، وبرامج اخرى ستركز على التعافي الاقتصادي، الاسبوع القادم.



ووجه العايد رسالة للمواطنيين بضرورة الالتزام ومساعدة الاجهزة المعنية والطبية لحمايتها في المستشفيات اذ هم خط الدفاع الاول.



