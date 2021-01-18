الحكومة تُعلن عن توفر اكثر من 4 الاف وظيفة - رابط التقديم

الوكيل الاخباري - نشرت وزارة العمل معلومات تفصيلية عن عدد الفرص الوظيفية المتوفرة بعد الانتهاء من برنامج التدريب لوظيفة مراقب وقاية صحية حيث ستصل عدد الوظائف الى اكثر من 4 الاف وظيفة .

اضافة اعلان



وكان وزير العمل قد صرح في وقت سابق أن مشروع "توكيد" يوفر العديد من فرص العمل كمراقب وقاية صحية ومشرف وقاية صحية لمن يتم قبوله ويجتاز البرنامج التدريبي وتحقيق الشروط المعلنة، مضيفاً أنه يشترط في المتقدم لفرص التدريب كمراقب وقاية صحية أن لا يقل عمره عن 20 سنة ولا يزيد على 40 سنة وأن لا يكون لديه عمل آخر أو يتقاضى راتباً تقاعدياً.





للوصول الى التفاصيل والتسجيل - اضغط هنا



