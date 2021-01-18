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الإثنين، 18-01-2021 09:00 ص

الحكومة تُعلن عن توفر اكثر من 4 الاف وظيفة - رابط التقديم

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الوكيل الاخباري - نشرت وزارة العمل معلومات تفصيلية عن عدد الفرص الوظيفية المتوفرة بعد الانتهاء من برنامج التدريب لوظيفة مراقب وقاية صحية حيث ستصل عدد الوظائف الى اكثر من 4 الاف وظيفة . 

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وكان وزير العمل قد صرح في وقت سابق أن مشروع "توكيد" يوفر العديد من فرص العمل كمراقب وقاية صحية ومشرف وقاية صحية لمن يتم قبوله ويجتاز البرنامج التدريبي وتحقيق الشروط المعلنة، مضيفاً أنه يشترط في المتقدم لفرص التدريب كمراقب وقاية صحية أن لا يقل عمره عن 20 سنة ولا يزيد على 40 سنة وأن لا يكون لديه عمل آخر أو يتقاضى راتباً تقاعدياً.

 


 

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