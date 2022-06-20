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الإثنين، 20-06-2022 09:08 م

الحكومة تعلن عن توفر فرص عمل للشباب

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الوكيل الاخباري - دعت وزارة العمل اليوم الإثنين شباب محافظة الكرك إلى التقدم لفرص العمل المتوفرة في مصنعين من مصانع المحيكات والألبسة الموجودة في لواء فقوع وقضاء مؤاب في محافظة الكرك للعمل في الفترة المسائية.

وحثت الوزارة شباب المحافظة على التقدم لهذه الفرص المتوفرة في المصنعين والتسجيل لها لدى مديرية عمل الكرك.

وقال الناطق الإعلامي للوزارة محمد الزيود إن فرص العمل التي أعلنت عنها الوزارة الأسبوع الماضي للشباب الذكور للعمل في الفترة المسائية بمصانع المحيكات والألبسة الموجودة في لواء فقوع وقضاء مؤاب في محافظة الكرك لم يتقدم لها إلا 50 شابا فقط .

وأكد الزيود أن هذه المصانع لا تستطيع اعتماد البدء بالفترة المسائية لعمل الشباب الذكور بهذه الأعداد القليلة، لأن كل فترة من فترات العمل سواء الصباحية أو المسائية تحتاج على الأقل إلى توفر 300 شخص.

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