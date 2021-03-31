الأربعاء 31-03-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى الصفدي والحباشنة والدهامشة والخوالدة والشوبكي والمبيضين

اربد: إعادة تنظيم مواقف الحافلات في المجمعات

وصول 66 الف رأس من المواشي إلى ميناء العقبة

بن طريف رئيسا لدائرة جراحة العظام في الصحة

الحنيطي: العمل على خطة متكاملة لتحسين الوضع الاقتصادي الوطني

نسب إشغال المستشفيات في الاردن

%15.22 إيجابية فحوصات كورونا اليوم

حصيلة قياسية بوفيات كورونا في الأردن اليوم

العراق يسجل أعلى معدل إصابات بكورونا منذ تفشي الوباء

نقابة الصحفيين تنظم مسابقة الصحافة الإنسانية

الأربعاء، 31-03-2021 03:58 م

الحكومة تعلن عن عطلة رسمية

3202129101750379008937


 
الوكيل الاخباري - قرّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم برئاسة رئيس الوزراء الدّكتور بشر الخصاونة تعطيل الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات والهيئات العامة أعمالها يوم الأحد الموافق للحادي عشر من شهر نيسان المقبل بمناسبة مرور مئة عام على تأسيس الدولة الأردنية.
اضافة اعلان

 
 كما قرّر مجلس الوزراء إعلان يوم السادس عشر من نيسان يوماً وطنيّاً للعلم الأردني.

وأكّد مجلس الوزراء في هذه المناسبة أن الأردن أثبت خلال مئويته الأولى قدرته على الصمود في وجه كلّ التحديات، وذلك بفضل قيادته الهاشمية الحكيمة، ووعي أبناء شعبه، وحالة التلاحم والتماسك الفريدة التي ميّزت العلاقة بينهما على مرّ تاريخ الدولة.
 وأكّد المجلس أن الدولة مرّت بالكثير من المحطات التاريخيّة على مدى مئة عام، والتي تعتبر دافعاً تستند إليه لمواصلة العمل والبناء على ما حققه الآباء والأجداد، وتعزيز الإرادة للاستمرار في الإنجاز، وإعلاء قيم الريادة والإبداع بخطىً ثابتة نحو المستقبل الأفضل.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
320213001850317546382

اربد: إعادة تنظيم مواقف الحافلات في المجمعات

ssss

وصول 66 الف رأس من المواشي إلى ميناء العقبة

3202130213239561868734

بن طريف رئيسا لدائرة جراحة العظام في الصحة

3202125153014383254527

الحنيطي: العمل على خطة متكاملة لتحسين الوضع الاقتصادي الوطني

3202131142122523037900

نسب إشغال المستشفيات في الاردن

3202128185059448813599

%15.22 إيجابية فحوصات كورونا اليوم

أخبار متعلقة
3202120141212159043503

مذكرة تفاهم بين الأردن وقطر حول شؤون الأسرة والتنمية الاجتماعية

32021716238107058486

الحكومة تعدّل أسس تسوية القضايا الضريبية

3202122185640205723136

قرارات لمجلس الوزراء

5202017182823838197953

تسوية الأوضاع الضريبيّة لـ894 شركة ومكلّفا

main_image605791ce00f6c

الحكومة توافق على دعم برامج البنك المركزي

الخصاونة

توجيهات لرئيس الوزراء الى المؤسّسات والدوائر الحكوميّة