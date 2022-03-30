الحكومة تعلن عن عيدية لكل أسرة في صندوق الزكاة قبيل العيد

الوكيل الاخباري - قال وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة إن صندوق الزكاة يتواجد فيه 5 الاف أسرة اضافة الى كفالة 3 الاف يتيم.



وأضاف عبر قناة “المملكة” أن صندوق الزكاة سيقوم بعمل 4 أيام خيرية في مناطق محددة من المملكة لتوزيع ما بين 400 الى 500 كوبون للمحتاجين.



ولفت الى أن وزارة الاوقاف قد قررت صرف عيدية للاسر التي تتقاضى مبالغ مالية من صندوق الزكاة بشكل شهري بحيث سيتم تقديم العيدية قبيل العيد وتقدر بـ 30 الى 40 دينار لكل أسرة وعددها 5 الاف أسرة تقريبا.

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