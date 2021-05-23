الحكومة تعلن عن فرص عمل في كافة محافظات المملكة

الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الزراعة عن توفر فرص عمل على حساب مشروع التشجير الوطني و تحريج الطريق الصحراوي في كافة محافظات المملكة و لمدة ثلاثة أشهر فقط و ضمن المسميات الوظيفية (مهندس زراعي ، عامل زراعي ) و حسب الشروط المبينة أدناه فعلى الراغبين بالتقدم للوظائف المذكورة التسجيل من خلال المنصة المخصصة لذلك على الرابط التالي : jobs.moa.gov.jo للاطلاع على الوظائف الشاغرة مع ذكر مسّمى الوظيفة)مهندس زراعي ، عامل زراعي ) و ذلك اعتبارا من صباح يوم الأحد الموافق 23 / 5/ 2021 ولغاية نهاية يوم الخميس الموافق 27 /5 / 2021 .

اضافة اعلان



وأشارت الوزارة أن شروط تعيين المهندسين الزراعيين و العمال الموسميين :

استخدام المهندسين الزراعيين والعمال بموجب عقود محددة المدة و لمدة ثلاثة أشهر فقط ، وأن لا يقل عمر المُتقدم لأي من الوظائف أعلاه عن (18) عاماً ولا يزيد عن 40 عام .



وأضافت الوزارة أنه يجب إحضار الشهادة الجامعية ومزاولة المهنة سارية المفعول لوظيفة مهندس زراعي حال قبول الطلب، وبخلاف ذلك يتم رفض الطلب.



و يجب إحضار شهادة عدم محكومية سارية المفعول بعد القبول بالتعيين للوظيفتين، منوهة أنه لن يتم استخدام أي مُتقدم للوظائف من المتقاعدين العسكريين أو المدنيين.



وأوضحت أن الأعمال الزراعية هي أعمال ميداني (حفر جور، زراعة ، تقليم ) و أخرى .