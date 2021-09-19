الحكومة تعلن عن فرص عمل

الوكيل الإخباري - دعت وزارة الصحة ووزارة الاقتصاد الرقمي والريادة الشركات والمؤسسات والمنظمات والهيئات المهتمة بالتعاون مع وزارة الصحة كطرف ثالث في تنفيذ برنامج “دعم فرص العمل المؤقتة في القطاع الصحي”.

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ويهدف البرنامج إلى توفير فرص عمل مؤقتة للخريجين للعمل على إدخال بيانات و كموظفين إرشاد واتصال ومساعدة كوادر التقصي الوبائي وفرق مطاعيم كورونا وأي مهام أخرى تحتاجها وزارة الصحة.



ودعا البرنامج المهتمين لتقديم عروض خدماتهم على البريد الإلكتروني [email protected]’ وذلك قبل نهاية يوم الخميس الموافق 23/09/2021.

وتاليا الشروط والأحكام التالية:



1. القيام بعملية مقابلات الخريجين من ضمن قائمة الخريجين الراغبين بالالتحاق في البرنامج والمزودة من قبل وزارة الصحة واختيارهم ضمن معايير البرنامج المعتمدة.



2. توقيع المشتغلين ضمن البرنامج على وثيقة تعهد (عدم افصاح) والالتزام بأي إجراءات ضبط العمل التي سيتم وضعها من قبل وزارة الصحة.

3. تدريب المشتغلين ضمن البرنامج على دفعات بحسب جدول زمني متفق عليه مع وزارة الصحة.



4. متابعة أداء المشتغلين ضمن البرنامج والتنسيب بصرف الأجور المستحقة لهم نهاية كل شهر.



5. تزويد وزارة الصحة بالتقارير الأسبوعية اللازمة حول سير عمل المشتغلين ضمن البرنامج ومستوى الأداء بحسب مقاييس دائرة الأحوال المدنية.



على أن البرنامج سيقوم بدفع (25) دينار أردني شهريا للطرف المتعاقد معه عن كل مُشتغل ضمن البرنامج.

