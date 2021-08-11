الحكومة تعلن عن قرارات هامة ومشاريع كبرى

الوكيل الاخباري -

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قال وزير الدولة لشؤون الاعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة المهندس صخر دودين إن هناك مشاريع كبرى موجودة نصب اعين الحكومة، مضيفا ان الحكومة تعمل على استكمال مشروعي الناقل الوطني وسكك الحديد.واشار في تصريحات صحفية الى ان برنامج البدء بالتعافي الاقتصادي سينفذ على 24 شهرا اعتبارا من بداية العام.واكد دودين ان مشروع الناقل الوطني من المشاريع الهامة الذي سيعمل على اقامة مشاريع حيوية مساندة ومرافقة له .واضاف الوزير ان هناك اعادة تنظيم لأسعار الكهرباء، في حين ان الحكومة تسعى لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، موضحا ان 80% من ما يرد لوزارة التخطيط يذهب للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.