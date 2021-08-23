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الإثنين، 23-08-2021 09:29 م

الحكومة تعلن عن قرارات واجراءات قادمة

رئاسة


 الوكيل الاخباري - عرض وزير التخطيط والتعاون الدولي، رئيس لجنة التنمية الاقتصادية، ناصر الشريدة، لأولويات عمل الحكومة خلال العامين المقبلين، والتي سيتم رفعها كوثيقة إلى جلالة الملك عبد الله الثاني نهاية الشهر الحالي.

وأوضح أن الأولويات تتركز في ثلاثة محاور هي: تحسين بيئة الاستثمار وممارسة الأعمال، وتعزبز المنافسة والتشغيل، ودعم القطاعات الاقتصادية الاكثر تضرراً من جائحة كورونا، بما يمكن القطاع الخاص من إيجاد فرص عمل، وزيادة حجم الاستثمار المحلي والاجنبي، إضافة إلى زيادة حجم الصادرات من السلع والخدمات، ضمن خطط واضحة لكل محور.

وأشار إلى إجراءات تطوير البيئة التشريعية والمؤسسية لتحسين الاستثمار من خلال تشريع جديد يسمو على 44 قانوناً، وألف نظام ومئات التعليمات المعمول بها حالياً بواسطة 52 وزارة ومؤسسة معنية بالاستثمار، إلى جانب دمج كل الرخص في رخصة واحدة بإجراءات سريعة، وتخفيض كلف الإنتاج، وتوفير الخدمات التي تخدم المستثمر والمواطن على حد سواء، ناهيك عن إنشاء 5 مشاريع بنية تحتية هذا العام بكلفة 260 مليون دينار، إضافة إلى مشاريع سيتم تنفيذها العام المقبل بكلفة 2 مليار دينار وأهمها مشاريع: الناقل الوطني، والربط الكهربائي مع دول الإقليم، وتطوير إنتاج حقلي حمزة والريشة، وتنفيذ نظام النقل الذكي، فضلاً عن التحضير لإطلاق مشروع سكة الحديد الوطني.

ولفت إلى مراجعة إجراءات الحكومة فيما يتعلق بالتنافسية، وتفعيل دور الجهات الرقابيّة، إلى جانب تعديل قانوني الضمان الاجتماعي والعمل، وإطلاق برنامج وطني للتشغيل، مبيناً أن القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية بالدعم خلال المرحلة المقبلة هي قطاعات: السياحة، وتكنولوجيا المعلومات، والزراعة والصناعة.

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