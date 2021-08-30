الحكومة تعلن عن قرارات واجراءات قادمة

الوكيل الاخباري - قال وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال المهندس صخر دودين، إنه تم خلال العام الحالي مضاعفة السعة السريرية في المستشفيات 3 أضعاف بسبب انشاء المستشفيات الميدانية، كما وتم مضاعفة عدد غرف العناية الحثيثة وعدد أجهزة التنفس مع إجراءات عالية لموضوع الاكسجين وأجهزة التوليد الكهربائي، مشيرا إلى انه تم إضافة 2500 طبيب وممرض وفني في وزارة الصحة لرفد الكادر الطبي والصحي.



وأكد في تصريحات صحفية انه مع 1 / 9 سيتم السماح للقطاعات جميعها العمل بطاقة تشغيلية 100%، من بينها وسائط النقل العام، وسيكون الحد الأقصى لصالات الإفراح 200 شخص، كما وسيتم السماح بتنظيم المهرجانات والمؤتمرات والمعارض وفق اشتراطات تعتمد على المساحات وإرتداء الكمامات والتباعد، وعليه سيكون له ترتيبات معينة من خلال “سند أخضر ” الذي يتضمن أخذ الشخص جرعتي المطعوم أو ان يكون الشخص اخذ جرعة واحدة وغير متخلف عن الثانية أو قد أجرى فحص كورونا سلبي النتيجة.

اضافة اعلان