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الإثنين، 23-11-2020 05:49 م

الحكومة تعلن عن قرارات واجراءات هامة

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 الوكيل الاخباري -  يعقد وزيرا الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة علي العايد، والصحة الدكتور نذير عبيدات، وأمين عام وزارة الصحة لشؤون الأوبئة مسؤول ملف كورونا الدكتور وائل هياجنة، مؤتمراً صحفياً قرابة الساعة السادسة من مساء اليوم الاثنين في رئاسة الوزراء.
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ويتناول المؤتمر تطورات وباء كورونا، والإجراءات الحكومية للتعامل معه، إضافة إلى التطرق لبعض القرارات التي اتخذتها الحكومة أخيرا.

ويشارك في المؤتمر مجموعة من ممثلي وسائل إعلام محلية وعربية ودولية، بحسب الآلية التي أعلن عنها سابقا لتنظيم المؤتمرات الصحفية، والتي تراعي الالتزام بشروط ومعايير الصحة والسلامة العامة، ووفقا للدليل الإرشادي لعودة العمل في مؤسسات القطاع العام.

 




 

 


 

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