الحكومة تعلن عن نسب إشغال المستشفيات حسب الأقاليم

الوكيل الاخباري -
أعلنت وزارة الصحة عن نسب إشغال المستشفيات الأربعاء.اضافة اعلان
ووفق الموجز الإعلامي الخاص بمستجدات الحالة الوبائية، والصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة فقد بلغت نسب الإشغال كما يلي:
إقليم الشمال:
نسبة إشغال أسرّة العزل: 49%
نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 72%
نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 35%
إقليم الوسط:
نسبة إشغال أسرّة العزل: 70%
نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 76%
نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 47%
إقليم الجنوب:
نسبة إشغال أسرّة العزل: 36%
نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 31%
نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 24%