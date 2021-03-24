الأربعاء 24-03-2021
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الأربعاء، 24-03-2021 06:16 م

الحكومة تعلن عن نسب إشغال المستشفيات حسب الأقاليم

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الوكيل الاخباري -  أعلنت وزارة الصحة عن نسب إشغال المستشفيات الأربعاء.
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ووفق الموجز الإعلامي الخاص بمستجدات الحالة الوبائية، والصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة فقد بلغت نسب الإشغال كما يلي:

إقليم الشمال:
نسبة إشغال أسرّة العزل: 49%
نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 72%
نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 35%

إقليم الوسط:
نسبة إشغال أسرّة العزل: 70%
نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 76%
نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 47%

إقليم الجنوب:
نسبة إشغال أسرّة العزل: 36%
نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 31%
نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 24%

 




 

 


 

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