الحكومة تعلن عن نسب إشغال المستشفيات حسب الأقاليم

الوكيل الاخباري -

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أعلنت وزارة الصحة عن نسب إشغال المستشفيات الأربعاء.ووفق الموجز الإعلامي الخاص بمستجدات الحالة الوبائية، والصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة فقد بلغت نسب الإشغال كما يلي:إقليم الشمال:نسبة إشغال أسرّة العزل: 49%نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 72%نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 35%إقليم الوسط:نسبة إشغال أسرّة العزل: 70%نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 76%نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 47%إقليم الجنوب:نسبة إشغال أسرّة العزل: 36%نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 31%نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 24%