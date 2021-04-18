الأحد 18-04-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

34 وفاة جديدة بكورونا في فلسطين

مطالبة بإنشاء جسر مشاة فوق شارع خطير بالزرقاء

الزراعة لـ الوكيل : أسعار البيض ثابتة

الأمن يحذر من الكتلة الهوائية الحارة

وزير الزراعة : السيطرة على نسبة عالية من الجراد - صور

الزراعة تؤكد خلو العقبة من الجراد

أسعار الذهب الأحد 18/4/2021

الحكومة تعلن عن وظيفة قيادية شاغرة

بلاغ 5 من رئيس الوزراء لوزارة المالية

الصحة تعلن أسماء مرشحين للتعيين الفوري

الأحد، 18-04-2021 11:19 ص

الحكومة تعلن عن وظيفة قيادية شاغرة

حح
رئاسة الوزراء


الوكيل الإخباري - أعلنت رئاسة الوزراء اليوم الأحد، عن توفر شاغر مدير عام مؤسسة الخط الحديدي الأردني.

اضافة اعلان

ودعت الرئاسة، وفق رصد "الوكيل الإخباري" ، ممن تتوافر فيه متطلبات إشغال هذه الوظيفة التقدم بطلب من خلال الرابط الالكتروني على موقع ديوان الخدمة المدنية على أن يتم ارفاق السيرة الذاتية وصور عن المؤهلات العلمية والشهادات المهنية وشهادات الخبرة والوثائق المعززة للكفايات القيادية والإدارية المطلوبة للوظيفة.


وأشارت إلى أنه سيتم الإعلان عن الوظيفة على الموقع الالكتروني لرئاسة الوزراء والموقع الالكتروني لوزارة النقل والموقع الالكتروني لديوان الخدمة المدنية والمواقع الالكترونية للسفارات الأردنية ولمدة خمسة أيام.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
بيض

الزراعة لـ الوكيل : أسعار البيض ثابتة

1438542083hot

الأمن يحذر من الكتلة الهوائية الحارة

6

وزير الزراعة : السيطرة على نسبة عالية من الجراد - صور

عقبة

الزراعة تؤكد خلو العقبة من الجراد

خد

بلاغ 5 من رئيس الوزراء لوزارة المالية

الصحة

الصحة تعلن أسماء مرشحين للتعيين الفوري

أخبار متعلقة
4202112174323581420861

الضمان : استقبال طلبات الاستفادة من الدعم النقدي غدا

42021317950606451286

توضيح حول ايجاز كورونا الحكومي اليوم

320211318838928655568

توضيح حول ايجاز كورونا الحكومي اليوم

دار رئاسة الوزراء %28أرشيفة%29

تنويه من رئاسة الوزراء

420213173555471521998

توضيح حول ايجاز كورونا الحكومي اليوم

ز

العمل : تحديد ساعات العمل في رمضان للقطاع الحكومي