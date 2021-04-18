الحكومة تعلن عن وظيفة قيادية شاغرة

الوكيل الإخباري - أعلنت رئاسة الوزراء اليوم الأحد، عن توفر شاغر مدير عام مؤسسة الخط الحديدي الأردني.

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ودعت الرئاسة، وفق رصد "الوكيل الإخباري" ، ممن تتوافر فيه متطلبات إشغال هذه الوظيفة التقدم بطلب من خلال الرابط الالكتروني على موقع ديوان الخدمة المدنية على أن يتم ارفاق السيرة الذاتية وصور عن المؤهلات العلمية والشهادات المهنية وشهادات الخبرة والوثائق المعززة للكفايات القيادية والإدارية المطلوبة للوظيفة.



وأشارت إلى أنه سيتم الإعلان عن الوظيفة على الموقع الالكتروني لرئاسة الوزراء والموقع الالكتروني لوزارة النقل والموقع الالكتروني لديوان الخدمة المدنية والمواقع الالكترونية للسفارات الأردنية ولمدة خمسة أيام.