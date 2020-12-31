الحكومة تعلن عن 712 فرصة عمل للأردنيين - رابط التقديم

الوكيل الاخباري -
تعلن وزارة العمل عن توافر 712 فرصة عمل للأردنيين للعمل في عددٍ من مؤسسات وشركات القطاع الخاص.اضافة اعلان
وبين الناطق الإعلامي باسم الوزارة محمد الزيود أن هذه الفرص تم توفيرها بالتنسيق بين مديرية التشغيل في الوزارة والقطاع الخاص، مشيراً إلى أن فرص العمل المتوافرة يستفيد منها حملة درجة البكالوريوس والدبلوم ولمن مؤهلهم العلمي دون الثانوية العامة.
وأضاف أن فرص العمل المعلنة تتوافر في عددٍ من القطاعات منها التعليم الخاص والمستشفيات الخاصة والشركات الزراعية والهندسية وتكنولوجيا المعلومات وغيرها من القطاعات التي بحاجة إلى فنيين متخصصين في عددٍ من المجالات.
ودعا الزيود الراغبين بالعمل ممن تتوافر لديهم الشروط المذكورة للوظائف إلى إرسال سيرهم الذاتية والتسجيل على الموقع الإلكتروني للوزارة عبر المنصة الوطنية للتشغيل "سجّل" (www.sajjil.gov.jo
) أو مراجعة مديريات وأقسام التشغيل التابعة لها والمنتشرة في مختلف محافظات المملكة.
وأكد الزيود أن وزير العمل ووزير الدولة لشؤون الاستثمار الدكتور معن القطامين يحرص على اتخاذ كافة الإجراءات التي قد تؤدي إلى تخفيض نسب البطالة بالشراكة والتعاون مع القطاع الخاص في ظل جائحة كورونا وتداعياتها الاقتصادية.