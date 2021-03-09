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الثلاثاء، 09-03-2021 09:37 ص

قفزة بعدد إصابات ووفيات الفيروس

الحكومة تعلن قرارات هامة نتيجة للوضع الوبائي الراهن

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رئاسة الوزراء


الوكيل الإخباري - كشف وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال صخر دودين ، أمس الإثنين ، خلال تصريحات صحفية ، عن قرار حكومي وشيك بزيادة أوقات الحظر الجزئي الليلي.

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ويأتي ذلك بعد توصيات من اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة ، نتيجة لارتفاع الإصابات والوفيات بفيروس كورونا خلال الأسبوعين الماضيين .

 

وأضاف دودين، أن الحكومة تعتزم اتخاذ إجراءات مشددة بشأن المدارس خلال الأيام القادمة، للحفاظ على صحة وسلامة الطلبة والعاملين في المدارس.

 

" الأردن سيشهد فترة حرجة من أسبوعين لـ 3 أسابيع من ناحية المنحنى الوبائي"، وفق دودين.

 

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