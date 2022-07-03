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الأحد، 03-07-2022 04:16 م

الحكومة تعلن نَّتائج التَّحقيق في حادثة العقبة

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الوكيل الاخباري - قال وزير الدّّولة لشؤون الإعلام، النّّاطق الرَّسمي باسم الحكومة فيصل الشّبول الأحد، إن استجابة مؤسَّسات الدَّولة كانت فوريَّة واحترافيَّة، وتعاملت مع حادثة العقبة منذ لحظة وقوعها.

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واضاف الشبول خلال مؤتمر صحفي عقد في رئاسة الوزراء أن مجلس الوزراء اطّّلع على تقرير لجنة التحقيق في حادثة العقبة وأوعز باتِّخاذ إجراءات فوريَّة.


واضاف الشّبول أن النِّظام الصحِّي في العقبة أثبت كفاءة عالية في استيعاب آثار الحادث الأليم، والمستشفى الميداني الحكومي استوعب 45% من حالات الإصابة.

 

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