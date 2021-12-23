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الخميس، 23-12-2021 12:02 م

الحكومة تُعلن وصول أول شحنة فحص "بي سي آر" خاصة بمتحور أوميكرون إلى الأردن

كورونا مطعوم ابر ابرة


الوكيل الاخباري - أعلن وزير الدولة لشؤون الإعلام، الناطق الرسمي باسم الحكومة فيصل الشبول، الخميس، عن وصول أول شحنة فحص "بي سي آر" خاصة بمتحور أوميكرون للاستخدام في المطار.

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وأضاف أن الحكومة "ستعتمد إجراءات صارمة ومشددة ترافق احتفالات رأس السنة الميلادية تتضمن اشتراط مضي 6 أشهر على تلقي الجرعة الثانية من اللقاح وإحضار فحص PCR سلبي النتيجة خلال 48 ساعة".


وزارة الصحة، أعلنت مسبقا عن تسجيل 7 إصابات جديدة بمتحور "أوميكرون" من فيروس كورونا في الأردن، 6 منهم قادمون من الخارج، وجرى عزل جميع المصابين مؤسسيا في أحد فنادق العاصمة عمان.

 




 

 


 

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